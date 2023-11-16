Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии метро в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Лосиноостровском районе Москвы по реновации строят 7 домов. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

Возле театра имени Вахтангова начался монтаж балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот".