16 ноября, 20:00Культура
Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии метро в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Лосиноостровском районе Москвы по реновации строят 7 домов. Об этом сообщил столичный департамент строительства.
Возле театра имени Вахтангова начался монтаж балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот".