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Новости

16 ноября, 20:00

Культура

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии в 2024 году

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда "Москва-2020" начнут курсировать на Замоскворецкой линии метро в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Лосиноостровском районе Москвы по реновации строят 7 домов. Об этом сообщил столичный департамент строительства.

Возле театра имени Вахтангова начался монтаж балдахина над скульптурой "Принцесса Турандот".

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