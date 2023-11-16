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16 ноября, 19:45

Культура

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В октябре парк столичного метро пополнили 48 вагонов инновационного поезда "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве первая кинокомпания взяла кредит под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

По программе капитального ремонта в Москве обновили почти 90 домов в стиле модерн. О процессе работ рассказал комплекс городского хозяйства.

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