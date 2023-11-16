Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В октябре парк столичного метро пополнили 48 вагонов инновационного поезда "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве первая кинокомпания взяла кредит под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

По программе капитального ремонта в Москве обновили почти 90 домов в стиле модерн. О процессе работ рассказал комплекс городского хозяйства.