16 ноября, 19:45Культура
Новости часа: 48 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В октябре парк столичного метро пополнили 48 вагонов инновационного поезда "Москва-2020". Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве первая кинокомпания взяла кредит под залог интеллектуальной собственности. Об этом сообщил столичный департамент культуры.
По программе капитального ремонта в Москве обновили почти 90 домов в стиле модерн. О процессе работ рассказал комплекс городского хозяйства.