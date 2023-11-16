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Новости

16 ноября, 19:15

Экономика

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: почти 50 вагонов "Москва-2020" пополнили парк столичного метро в октябре

Новости часа: новые проезды и надземный переход сделают в районе "Москва-Сити"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Новости часа: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тысяч человек

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Резидент индустриального парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Движение ограничат в районе 1-го Красногвардейского проезда 17–20 ноября из-за строительных работ. Об этом предупредил Дептранс.

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