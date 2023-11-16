Новости часа: резидент парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Резидент индустриального парка "Руднево" начал поставки банкоматов собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские проекты стали лауреатами международной архитектурной премии "Золотой Трезини". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Движение ограничат в районе 1-го Красногвардейского проезда 17–20 ноября из-за строительных работ. Об этом предупредил Дептранс.