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16 ноября, 18:15

Транспорт

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

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В столичном метро курсируют уже 154 современных отечественных поезда "Москва-2020". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в 2024 году эти вагоны планируют запускать на Замоскворецкой линии. Машинисты уже проходят обучение для управления этими поездами.

Отмечается, что на данный момент вагоны из серии "Москва-2020" курсируют по БКЛ и на Кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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