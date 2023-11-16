Собянин: в столичном метро курсируют уже 154 инновационных поезда "Москва-2020"

В столичном метро курсируют уже 154 современных отечественных поезда "Москва-2020". Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в 2024 году эти вагоны планируют запускать на Замоскворецкой линии. Машинисты уже проходят обучение для управления этими поездами.

Отмечается, что на данный момент вагоны из серии "Москва-2020" курсируют по БКЛ и на Кольцевой линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.