16 ноября, 22:45Транспорт
Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок
Москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями 2022 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На Северном речном вокзале 16 ноября прошла официальная церемония закрытия речной навигации. При этом у москвичей останется возможность воспользоваться речными трамваями.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.