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16 ноября, 22:45

Транспорт

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

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Москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями 2022 года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На Северном речном вокзале 16 ноября прошла официальная церемония закрытия речной навигации. При этом у москвичей останется возможность воспользоваться речными трамваями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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