Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Также мэр отметил, что Москва – первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.

Более 30 тысяч горожан оформили документы на квартиры по реновации с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Москвичей приглашают на экскурсии в Боткинскую больницу. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.