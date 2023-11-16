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Новости

16 ноября, 16:45

Город

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин: в этом сезоне летней навигации по Москве-реке перевезли 2,2 млн пассажиров

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Также мэр отметил, что Москва – первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.

Более 30 тысяч горожан оформили документы на квартиры по реновации с начала 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Москвичей приглашают на экскурсии в Боткинскую больницу. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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