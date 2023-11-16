Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2,2 миллиона поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Владельцы электромобилей в октябре пользовались зарядными станциями столицы в три раза чаще. Об этом сообщил Дептранс.

До конца дня температура в Москве опустится ниже ноля. О погодных изменениях предупредил комплекс горхозяйства.