16 ноября, 16:30Общество
Новости часа: около 2,2 млн поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2,2 миллиона поездок совершили по Москве-реке за сезон летней навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Владельцы электромобилей в октябре пользовались зарядными станциями столицы в три раза чаще. Об этом сообщил Дептранс.
До конца дня температура в Москве опустится ниже ноля. О погодных изменениях предупредил комплекс горхозяйства.