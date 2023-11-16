16 ноября, 15:45Общество
Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Температуру в системе отопления Москвы поднимают из-за предстоящего похолодания. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.
Солнце и январские морозы ждут москвичей в выходные, 18 и 19 ноября. О погодных условиях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.