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Новости

16 ноября, 15:45

Общество

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити"

Собянин: в этом сезоне летней навигации по Москве-реке перевезли 2,2 млн пассажиров

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температуру в системе отопления Москвы поднимают из-за предстоящего похолодания. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.

Солнце и январские морозы ждут москвичей в выходные, 18 и 19 ноября. О погодных условиях сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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