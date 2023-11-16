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Новости

Новости

16 ноября, 14:45

Общество

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4,5 километра дорог построят и реконструируют в районе "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве создали экспертное сообщество по изучению вопросов долголетия. Это данные департамента труда и соцзащиты.

Москвичам не стоит ждать сильных снегопадов до середины следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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