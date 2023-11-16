Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4,5 километра дорог построят и реконструируют в районе "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве создали экспертное сообщество по изучению вопросов долголетия. Это данные департамента труда и соцзащиты.

Москвичам не стоит ждать сильных снегопадов до середины следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.