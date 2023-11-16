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Новости

Новости

16 ноября, 14:30

Город

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские владельцы электрокаров воспользоваться зарядными станциями боле 27 тысяч раз за месяц. Это данные Дептранса.

Ремонт подземного пешеходного перехода начался на улице Мнёвники. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

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