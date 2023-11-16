Новости часа: в районе "Москва-Сити" появятся новые проезды и надземный переход

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе "Москва-Сити". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские владельцы электрокаров воспользоваться зарядными станциями боле 27 тысяч раз за месяц. Это данные Дептранса.

Ремонт подземного пешеходного перехода начался на улице Мнёвники. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.