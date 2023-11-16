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16 ноября, 14:15

Транспорт

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: число поездок по Москве-реке в сезон летней навигации возросло на 22%

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Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

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Москвичи и гости столицы в этом сезоне летней навигации совершили 2,2 миллиона поездок на круизном и прогулочном флоте города. Это на 22% больше по сравнению с показателями прошлого года, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На Северном речном вокзале 16 ноября прошла официальная церемония закрытия речной навигации. При этом у москвичей останется возможность воспользоваться речными трамвайчиками.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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