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16 ноября, 13:30

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Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

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Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров. Комплекс мер примут в ближайшие годы. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

На данный момент на городском рынке труда огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Чтобы помочь абитуриентам определиться с местом учебы, в столице провели масштабный фестиваль колледжей. Это 160 мероприятий и более 150 представленных профессий. Его посетили 18 тысяч старшеклассников и их родителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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