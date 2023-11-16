16 ноября, 13:30Город
Собянин: материально-техническая база колледжей будет существенно обновлена
В Москве модернизируют систему подготовки профессиональных кадров. Комплекс мер примут в ближайшие годы. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
На данный момент на городском рынке труда огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. Чтобы помочь абитуриентам определиться с местом учебы, в столице провели масштабный фестиваль колледжей. Это 160 мероприятий и более 150 представленных профессий. Его посетили 18 тысяч старшеклассников и их родителей.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.