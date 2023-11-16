Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2,2 миллиона поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в сезоне летней навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температуру в системе отопления Москвы поднимают из-за предстоящих морозов. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 130 тысяч человек посетили Царицынский рынок после полного обновления. Об этом рассказал Дептранс.