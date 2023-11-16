Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 ноября, 13:30

Город

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Собянин: за сезон летней навигации по Москве-реке совершили около 2,2 млн поездок

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 2,2 миллиона поездок по Москве-реке совершили на круизном и прогулочном флоте в сезоне летней навигации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температуру в системе отопления Москвы поднимают из-за предстоящих морозов. Об изменениях сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 130 тысяч человек посетили Царицынский рынок после полного обновления. Об этом рассказал Дептранс.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика