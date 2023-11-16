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Новости

16 ноября, 12:45

Экономика

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная компания начала поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 500 кружков и секций открыто для москвичей в парках столицы. О вариантах досуга жителей столицы рассказал департамент культуры.

Сайт-путеводитель по пространству Москвы на выставке "Россия" открыли для посетителей. Отдельный раздел на сайте посвящен пространству Москвы.

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