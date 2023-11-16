16 ноября, 12:45Экономика
Новости часа: московская компания начала поставлять банкоматы собственной разработки
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичная компания начала поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Около 500 кружков и секций открыто для москвичей в парках столицы. О вариантах досуга жителей столицы рассказал департамент культуры.
Сайт-путеводитель по пространству Москвы на выставке "Россия" открыли для посетителей. Отдельный раздел на сайте посвящен пространству Москвы.