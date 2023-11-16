16 ноября, 12:30Город
Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.
Более 30 тысяч москвичей оформили документы на квартиры по программе реновации с начала года. Об этом заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.