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Новости

16 ноября, 12:30

Город

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва вошла в топ-10 культурных городов мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Семь автомобильных мостов откроют в столице в ближайшие два года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Более 30 тысяч москвичей оформили документы на квартиры по программе реновации с начала года. Об этом заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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