Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 18 тысяч старшеклассников и родителей посетили фестиваль колледжей в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, школьникам рассказали о 150 профессиях.

Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы полностью готовы к работе в зимний период. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Подземный пешеходный переход на улице Мнёвники отремонтируют до конца года. Об этом заявили власти Москвы.