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Новости

16 ноября, 12:00

Город

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: на фестивале колледжей московским школьникам рассказали о 150 профессиях

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 18 тысяч старшеклассников и родителей посетили фестиваль колледжей в Москве. Как рассказал Сергей Собянин, школьникам рассказали о 150 профессиях.

Коммунальные службы и предприятия ТЭК Москвы полностью готовы к работе в зимний период. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Подземный пешеходный переход на улице Мнёвники отремонтируют до конца года. Об этом заявили власти Москвы.

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