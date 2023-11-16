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Новости

16 ноября, 11:30

Экономика

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Банкоматы, произведенные в парке "Руднево", на 80% состоят из отечественных компонентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

70 московских предприятий получили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Открытые экскурсии в Боткинской больнице пройдут с 23 по 29 ноября. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.

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