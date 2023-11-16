Новости часа: резидент "Руднева" начал поставки банкоматов собственной разработки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Банкоматы, произведенные в парке "Руднево", на 80% состоят из отечественных компонентов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

70 московских предприятий получили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Открытые экскурсии в Боткинской больнице пройдут с 23 по 29 ноября. Об этом заявила заммэра Анастасия Ракова.