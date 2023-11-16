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Новости

16 ноября, 11:30

Общество

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Собянин: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего – Собянин

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Собянин сообщил о победе столичных школьников на всероссийском конкурсе в "Артеке"

Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов

Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Собянин: в Москве пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Новости часа: Собянин поблагодарил москвичей, записавшихся на службу по контракту

Новости часа: Собянин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Число безработных в Москве с начала года снизилось на 17,1%. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

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