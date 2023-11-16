16 ноября, 11:30Общество
Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Число безработных в Москве с начала года снизилось на 17,1%. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.