Новости часа: российские банки начали использовать банкоматы московского производства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский производитель начал поставлять банкоматы собственной разработки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В системе отопления Москвы начали повышать температуру в связи с похолоданием. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Число безработных в Москве с начала года снизилось на 17,1%. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.