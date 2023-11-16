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16 ноября, 07:45

Культура

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

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Москва вошла в топ-10 самых культурных городов планеты и стала первой среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций. О рейтинге, который составила компании Global Cities Index, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, эксперты сравнивали крупнейшие города по 29 направлениям. Учитывали такие показатели, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.

Как отметил мэр, в Москве больше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит 14 тысяч мероприятий и почти 1,5 тысячи выставок. Работают программы "Московская музейная неделя", "Музеи – детям" и "Ночь в музее".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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