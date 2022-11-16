Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

Московские власти направят доходы от новогодних мероприятий на поддержу военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице на данный момент решается вопрос, каким должен быть новогодний праздник в 2022 году. На портале "Активный гражданин" проходит голосование на эту тему. Пользователи могут выбрать один из трех вариантов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.