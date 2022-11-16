Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

16 ноября, 19:15

Политика

Новости часа: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу СВО

Новости часа: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу СВО

Московские студенты могут проходить стажировку в ОЭЗ "Технополис "Москва" – Собянин

Новости часа: нефтебаза в Орловской области пострадала от атаки беспилотника

Собянин: москвичи проголосуют за формат празднования Нового года на портале "АГ"

Собянин утвердил проект планировки возводимого в рамках реновации жилого квартала в Зюзине

Собянин выделил дополнительные средства на помощь онкобольным

Новости часа: высота сугробов в Москве к выходным достигнет 10–15 сантиметров

Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу спецоперации. Такое заявление сделал Сергей Собянин.

Обязанности замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой перераспределили. Об этом сообщили власти региона.

Для решения проблемы с водоснабжением ДНР построят водовод из реки Дон. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

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