Новости часа: Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу спецоперации. Такое заявление сделал Сергей Собянин.

Обязанности замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой перераспределили. Об этом сообщили власти региона.

Для решения проблемы с водоснабжением ДНР построят водовод из реки Дон. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.