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Общество

Московские студенты могут проходить стажировку в ОЭЗ "Технополис "Москва" – Собянин

Московские студенты могут проходить стажировку в ОЭЗ "Технополис "Москва" – Собянин

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Студенты московских вузов и колледжей могут проходить стажировку на высокотехнологичных производствах в ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, потребность в новых квалифицированных кадрах растет вместе с промышленным производством. В 2022 году на предприятиях столицы стажировку прошли свыше 250 московских студентов, набор продолжается.

Больше всего востребованы инженеры, технологи, разработчики и программисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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