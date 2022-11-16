Московские студенты могут проходить стажировку в ОЭЗ "Технополис "Москва" – Собянин

Студенты московских вузов и колледжей могут проходить стажировку на высокотехнологичных производствах в ОЭЗ "Технополис "Москва". Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, потребность в новых квалифицированных кадрах растет вместе с промышленным производством. В 2022 году на предприятиях столицы стажировку прошли свыше 250 московских студентов, набор продолжается.

Больше всего востребованы инженеры, технологи, разработчики и программисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.