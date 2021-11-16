В Солнцеве реконструируют 12 километров дорог и озеленят почти 60 гектаров территории. Постановление подписал Сергей Собянин.



В частности, речь идет об улицах Родниковой и Авиаторов, пересечении улиц Новопеределкинской и Производственной. Там отремонтируют переезд через железную дорогу.

Под Родниковой улицей возведут путепровод тоннельного типа, с северной стороны развязки на Киевском шоссе.

Новая пешеходная улица под Киевским шоссе свяжет ЖК "Румянцево-Парк" и станцию метро "Саларьево". Скорректируют и схему движения общественного транспорта.

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