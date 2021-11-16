Собянин поздравил с 10-летием фонд ЕСПО

Сергей Собянин принял участие в торжественном собрании к 10-летию фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он поблагодарил организацию за восстановление исторической памяти города, страны и людей, которые внесли большое вклад в развитие столицы.

Фонд занимается самыми разными научными и культурными проектами. В частности он рассказывает об истории Императорской России и при поддержке правительства Москвы проводит международные выставки, конференции и форумы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.