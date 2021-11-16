Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства Конюшковской улицы

В 2022 году власти столицы планируют благоустроить Конюшковскую улицу. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

"В 2021 году мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год – Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки", – заявил мэр.

По словам Собянина, основная цель – сделать улицу более комфортной для пешеходов. В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход.

Любой житель столицы может высказать свое мнение о проекте благоустройства Конюшковской улицы на платформе "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.