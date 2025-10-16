Сергей Собянин: новый пешеходный мост связал Некрасовку и Люберцы

Новый пешеходный мост длиной почти полкилометра открыли в Некрасовке. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, переправа через Черное озеро связала столичный район и подмосковные Люберцы. Теперь местные жители смогут добираться до метро на 15 минут быстрее.

По словам мэра, проект был реализован вместе с Московской областью. Кроме строительства моста, благоустроили и само озеро, а на заброшенной территории создали парк "Дружба". Там есть все для комфортных прогулок и занятий спортом.

