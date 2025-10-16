16 октября, 15:15Мэр Москвы
Собянин подчеркнул приоритетность поддержки участников СВО и их семей
Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом для Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, все меры в этой области включили в бюджет столицы на ближайшие 3 года.
В частности, продолжатся выплаты ежемесячного пособия на ребенка. Также город поможет с устройством в детские сады, школы и учреждения социальной защиты.
