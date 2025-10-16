Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин подчеркнул приоритетность поддержки участников СВО и их семей

Собянин подчеркнул приоритетность поддержки участников СВО и их семей

Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Собянин: индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом для Москвы, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. По его словам, все меры в этой области включили в бюджет столицы на ближайшие 3 года.

В частности, продолжатся выплаты ежемесячного пособия на ребенка. Также город поможет с устройством в детские сады, школы и учреждения социальной защиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика