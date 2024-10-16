Новости часа: доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Москве 4-6 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Более 4 миллионнов мест доступно к покупке в поездах дальнего следования на сети РЖД на новогодние праздники, заявила пресс-служба компании.