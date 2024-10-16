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Новости

16 октября, 22:15

Новости

Новости часа: доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз

Новости часа: доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз

Программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Новости часа: Собянин заявил, что идея стратегии развития – сделать Москву лучшим городом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Сергей Собянин рассказал, кто ведет его соцсети

Новости часа: отдельные дорожки для самокатов в центре Москвы обустраивать не будут

Собянин: в кластере "Ломоносов" работают 66 высокотехнологичных компаний

Сергей Собянин рассказал, как будет финансироваться программа реновации в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Москве 4-6 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Более 4 миллионнов мест доступно к покупке в поездах дальнего следования на сети РЖД на новогодние праздники, заявила пресс-служба компании.

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