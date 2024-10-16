Новости часа: Собянин заявил, что идея стратегии развития – сделать Москву лучшим городом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Главная идея стратегии развития – сделать Москву лучшим городом мира, рассказал Сергей Собянин.

Научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее" пройдет в Москве 4-6 ноября, сообщили организаторы мероприятия.

Белый медведь после переезда в Московский зоопарк чувствует себя прекрасно. Об этом рассказала директор зоосада Светлана Акулова.