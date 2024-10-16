Собянин: в кластере "Ломоносов" работают 66 высокотехнологичных компаний

Через год после открытия кластера "Ломоносов" там работают лаборатории и конструкторские бюро 66 высокотехнологичных компаний Москвы. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Над исследовательскими проектами там трудятся более двух тысяч инженеров, ученых и разработчиков. Все они работают в стратегически важных областях: от биомедицины до экологии.

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