Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве почти вдвое увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на трассе М-11 "Нева", рассказали в "Автодоре".