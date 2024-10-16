16 октября, 16:45Новости
Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам. Об этом заявил Сергей Собянин.
В Москве почти вдвое увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на трассе М-11 "Нева", рассказали в "Автодоре".