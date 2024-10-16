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Новости

Новости

16 октября, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в Москве

Сергей Собянин исключил появление отдельных дорожек для самокатчиков в центре Москвы

Новости часа: реновацию жилья в Москве будут проводить на постоянной основе

Новости часа: 90 мировых проектов в области ИИ реализуются в Москве

Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Новости часа: мэр Москвы одобрил Адресную инвестиционную программу столицы

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ожидаемая продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве почти вдвое увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Эксперимент по нанесению музыкальной разметки стартовал на трассе М-11 "Нева", рассказали в "Автодоре".

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