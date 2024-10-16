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Новости

16 октября, 13:00

Новости

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 259 километров дорог откроют в Москве до 2027 года включительно. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве почти вдвое увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Началась реабилитация Ярославского пруда на северо-востоке Москвы. Об этом предупредил заммэра Петр Бирюков.

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