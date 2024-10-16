Новости часа: еще 259 километров дорог планируется ввести в Москве в 2025–2027 годах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 259 километров дорог откроют в Москве до 2027 года включительно. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве почти вдвое увеличили объемы выпуска высокотехнологичной продукции, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Началась реабилитация Ярославского пруда на северо-востоке Москвы. Об этом предупредил заммэра Петр Бирюков.