Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2 тысячи новых рабочих мест создадут в Щукине по городской программе КРТ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На станции "Корниловская" Троицкой линии метро уже настраивают оборудование, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, комфортная погода без дождей вернется в Москву 17 октября.