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Новости

Новости

16 октября, 11:45

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

"Мой район. Новости": Собянин открыл Кадашевскую набережную после благоустройства

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 2 тысячи новых рабочих мест создадут в Щукине по городской программе КРТ. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На станции "Корниловская" Троицкой линии метро уже настраивают оборудование, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По прогнозам синоптиков, комфортная погода без дождей вернется в Москву 17 октября.

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