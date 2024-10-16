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16 октября, 11:30

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Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Щукине

Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

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Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

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Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

На северо-западе Москвы реорганизуют два участка нежилой застройки, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Модернизация будет проведена в рамках программы комплексного развития территорий. В районе Щукино планируется создать более 63 тысяч квадратных метров деловой инфраструктуры, включая офисы, магазины, кафе и отделения банков. Это позволит создать почти 2 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, будет благоустроена территория и улучшена улично-дорожная сеть.

Сейчас в столице реализуют почти 100 проектов комплексного развития территорий. Они охватывают свыше тысячи гектаров. Планируется, что на местах появятся более 23 миллионов квадратных метров недвижимости и почти 250 тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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