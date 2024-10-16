16 октября, 08:45Новости
Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог
В ближайшие три года в Москве введут в работу 259 километров новых дорог и 45 искусственных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин.
По данным мэра, специалисты соединят южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) и автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также планируется возвести мосты через Москву-реку в районе Берегового проезда и улицы Мясищева.
Кроме того, градоначальник подчеркнул, что будут приведены в порядок Симоновская и Карамышевская набережные, а также набережная Москвы-реки от Филевского парка до территории театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Собянин: в 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 км дорог
- Собянин открыл эстакаду-связку МСД с Волгоградским проспектом