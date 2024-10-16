Собянин: за три года в Москве планируется построить 259 км новых дорог

В ближайшие три года в Москве введут в работу 259 километров новых дорог и 45 искусственных сооружений. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По данным мэра, специалисты соединят южное направление Московского скоростного диаметра (МСД) и автодорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Также планируется возвести мосты через Москву-реку в районе Берегового проезда и улицы Мясищева.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что будут приведены в порядок Симоновская и Карамышевская набережные, а также набережная Москвы-реки от Филевского парка до территории театра "Мастерская П. Н. Фоменко". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.