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Новости

16 октября, 17:15

Общество

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились территории около 10 станций БКЛ

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились территории около 10 станций БКЛ

Новости часа: московский городской вокзал Царицыно будет готов в 2025 году

Сергей Собянин объявил о завершении масштабного обновления Царицынского рынка

Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

Новости часа: Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ, рассказал Сергей Собянин.

Началось сооружение основных опор моста через Нагатинский затон, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Гололедица, дожди и мокрый снег ждут москвичей на этой неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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