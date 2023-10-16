16 октября, 17:15Общество
Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились территории около 10 станций БКЛ
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ, рассказал Сергей Собянин.
Началось сооружение основных опор моста через Нагатинский затон, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.
Гололедица, дожди и мокрый снег ждут москвичей на этой неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.