Новости часа: мэр Москвы рассказал, как преобразились территории около 10 станций БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили благоустройство территорий у 10 станций БКЛ, рассказал Сергей Собянин.

Началось сооружение основных опор моста через Нагатинский затон, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Гололедица, дожди и мокрый снег ждут москвичей на этой неделе, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.