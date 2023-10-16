16 октября, 16:30Город
Новости часа: московский городской вокзал Царицыно будет готов в 2025 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Преобразование станции "Царицыно" в московский городской вокзал завершат в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.
Около 600 тонн мусора собрал с начала года коммунальный флот в акватории Москвы-реки и Яузы, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Инвесторы построят в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.