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Новости

16 октября, 16:30

Город

Новости часа: московский городской вокзал Царицыно будет готов в 2025 году

Новости часа: московский городской вокзал Царицыно будет готов в 2025 году

Сергей Собянин объявил о завершении масштабного обновления Царицынского рынка

Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

Новости часа: Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Преобразование станции "Царицыно" в московский городской вокзал завершат в 2025 году, рассказал Сергей Собянин.

Около 600 тонн мусора собрал с начала года коммунальный флот в акватории Москвы-реки и Яузы, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Инвесторы построят в Москве 118 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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