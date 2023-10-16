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Новости

16 октября, 15:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

Новости часа: Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Царицыно планируют создать у обновленного рынка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ начали готовить к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области на вторник, 17 октября, из-за усиления ветра. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.

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