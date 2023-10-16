Новости часа: Собянин рассказал о планах создать городской вокзал Царицыно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московский городской вокзал Царицыно планируют создать у обновленного рынка. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ начали готовить к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области на вторник, 17 октября, из-за усиления ветра. О погодных условиях предупредил Гидрометцентр.