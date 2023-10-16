Сергей Собянин открыл Царицынский рынок после реконструкции

Царицынский рынок открыли после реконструкции. Как рассказал Сергей Собянин, теперь он стал одним из самых современных в Москве.

Устаревший фасад и кровлю рынка полностью обновили. Специалисты укрепили несущие конструкции и установили два лифта, которых раньше не было. Кроме того, в ходе реконструкции изменили и планировку здания.

Отмечается, что рынок расположен в непосредственной близости от одного из крупнейших транспортных узлов Москвы – будущего городского вокзала Царицыно. В его состав входят одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта.

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