Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 объектов московского здравоохранения достроили в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Почти четыре миллиона пассажиров перевезли автобусы "Аэроэкспресса" между "Ховрино" и Шереметьево за четыре года, сообщил перевозчик.

Передавать показания счетчиков электроэнергии теперь можно по телефону. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.