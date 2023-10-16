Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 14:30

Общество

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 объектов московского здравоохранения достроили в этом году, рассказал Сергей Собянин.

Почти четыре миллиона пассажиров перевезли автобусы "Аэроэкспресса" между "Ховрино" и Шереметьево за четыре года, сообщил перевозчик.

Передавать показания счетчиков электроэнергии теперь можно по телефону. Соответствующая информация появилась на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинатранспортобществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика