Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи отправили на благотворительность более 86 миллионов рублей с помощью сервиса на mos.ru. Сергей Собянин отметил, что благотворительный сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь.

Бесплатные поездки на велосипедах "Велобайка" в Москве доступны по безлимитным "Единым". Об этом сообщил Дептранс.

Мокрый снег может пойти в Москве в ближайшие дни. О погодных условиях рассказали синоптики.