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Новости

16 октября, 13:30

Общество

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: москвичи отправили на благотворительность более 86 млн рублей

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Около 2 тыс человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи отправили на благотворительность более 86 миллионов рублей с помощью сервиса на mos.ru. Сергей Собянин отметил, что благотворительный сервис объединил 86 проверенных организаций и тысячи горожан, желающих помочь.

Бесплатные поездки на велосипедах "Велобайка" в Москве доступны по безлимитным "Единым". Об этом сообщил Дептранс.

Мокрый снег может пойти в Москве в ближайшие дни. О погодных условиях рассказали синоптики.

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