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Новости

16 октября, 12:30

Город

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Уникальный роботизированный госархив открыли в ТиНАО

Собянин: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Новости часа: в Москве в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Собянин: благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Собянин сообщил о продлении Мосфильмовской улицы на западе Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Около 2 тыс человек получили квартиры по программе реновации в Зеленограде – Собянин

Собянин: производство продуктов в Москве в 2023 году выросло почти на 30%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 зданий для медучреждений построят в Москве за счет города до 2026 года включительно, рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ приступили к консервации фонтана "Дружба народов", сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Мост через Нагатинский затон в Москве достроят осенью следующего года, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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