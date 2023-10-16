Новости часа: в Москве за три года построят 16 зданий медучреждений за счет города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 16 зданий для медучреждений построят в Москве за счет города до 2026 года включительно, рассказал Сергей Собянин.

На ВДНХ приступили к консервации фонтана "Дружба народов", сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Мост через Нагатинский затон в Москве достроят осенью следующего года, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.