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16 октября, 09:00

Город

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

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Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии. Мэр столицы отметил, что экосистема профнавигации охватила более 1,3 миллиона учащихся.

Неизменной популярностью пользуются площадки детских технопарков. Там для школьников разработали почти полсотни направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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