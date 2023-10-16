Мэр рассказал об уникальной экосистеме профнавигации для школьников в Москве

Сергей Собянин в личном блоге рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии. Мэр столицы отметил, что экосистема профнавигации охватила более 1,3 миллиона учащихся.

Неизменной популярностью пользуются площадки детских технопарков. Там для школьников разработали почти полсотни направлений подготовки и 400 программ обучения от биохимии до компьютерной анимации.

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