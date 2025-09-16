Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

В жилом квартале в Коммунарке появляются новые образовательные учреждения, сообщил Сергей Собянин. Например, 1 сентября на улице Александры Монаховой открылся детский сад на 300 мест. В нем оборудованы 12 групп, музыкальный и спортивный залы, прогулочные зоны и две спортивные площадки.

Кроме того, в Коммунарке возводят школу на 1 100 учеников. На прилегающей территории появится стадион с футбольным полем, универсальной игровой площадкой и зонами воркаута. Всего в районе уже работают пять детских садов, две школы и детская и взрослая поликлиники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.