16 сентября, 11:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о новых образовательных учреждениях в Коммунарке

Собянин: завершена реставрация церкви Вознесения Господня в "Коломенском"

Собянин: в колледжах обновлено и создано 1,5 тысячи лабораторий и мастерских

Собянин: Москва формирует мощную платформу для технологического развития

Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Собянин поздравил жителей Луганска с 230-летием города

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Собянин: московские специалисты благоустроили два парка ко дню города в Луганске

В жилом квартале в Коммунарке появляются новые образовательные учреждения, сообщил Сергей Собянин. Например, 1 сентября на улице Александры Монаховой открылся детский сад на 300 мест. В нем оборудованы 12 групп, музыкальный и спортивный залы, прогулочные зоны и две спортивные площадки.

Кроме того, в Коммунарке возводят школу на 1 100 учеников. На прилегающей территории появится стадион с футбольным полем, универсальной игровой площадкой и зонами воркаута. Всего в районе уже работают пять детских садов, две школы и детская и взрослая поликлиники.

