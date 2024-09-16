Новости часа: до конца месяца 11 новостроек передадут под заселение по реновации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца месяца 11 новостроек в районах Москвы передадут под заселение в рамках программы реновации, рассказал Сергей Собянин.

Город выделил более 88 гектаров земли для возведения спорткомплексов в рамках инвестпроектов, сообщил заммэра Владимир Ефимов.

С начала сезона навигации коммунальный флот собрал более 500 тонн мусора, рассказал заммэра Петр Бирюков.