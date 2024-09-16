16 сентября, 22:00Новости
Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 11 домов передадут под заселение по программе реновации в Москве в сентябре, рассказал Сергей Собянин.
Более миллиона пассажиров отправились в путешествия с автовокзалов Москвы летом, сообщил столичный Дептранс.
Фотовыставка в честь участников конкурса "Московские мастера" открылась на Рождественском бульваре, рассказали в комитете общественных связей.