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16 сентября, 22:00

Новости

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

Новости часа: мэр Москвы рассказал о ходе программы развития "Мой район" в Нагорном

Новости часа: в сентябре в Москве под заселение по реновации передадут 11 новостроек

Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Новости часа: Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еще 11 домов передадут под заселение по программе реновации в Москве в сентябре, рассказал Сергей Собянин.

Более миллиона пассажиров отправились в путешествия с автовокзалов Москвы летом, сообщил столичный Дептранс.

Фотовыставка в честь участников конкурса "Московские мастера" открылась на Рождественском бульваре, рассказали в комитете общественных связей.

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