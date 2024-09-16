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16 сентября, 22:15

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Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

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В Нагорном районе более 650 человек скоро отпразднуют новоселье в новом доме в Электролитном проезде. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на его территории расположены игровые и спортивные площадки, а все необходимое для жильцов будет находиться в пешей доступности.

В новое жилье переедут жители домов на Криворожской улице и в Симферопольском проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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