Собянин: у жильцов дома в Электролитном проезде все необходимое будет в пешей доступности

В Нагорном районе более 650 человек скоро отпразднуют новоселье в новом доме в Электролитном проезде. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на его территории расположены игровые и спортивные площадки, а все необходимое для жильцов будет находиться в пешей доступности.

В новое жилье переедут жители домов на Криворожской улице и в Симферопольском проезде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.