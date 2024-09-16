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16 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Новости часа: Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: в районах новостроек будут созданы новые объекты зимнего отдыха

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество лыжных трасс с искусственным оснежением увеличат в 10 раз к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 15,5 километра газопроводов построили в ТиНАО с начала года, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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