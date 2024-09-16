Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество лыжных трасс с искусственным оснежением увеличат в 10 раз к 2030 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве началось тестирование динамического тарифа на парковку, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Более 15,5 километра газопроводов построили в ТиНАО с начала года, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.