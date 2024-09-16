16 сентября, 13:45Новости
Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 40 соцобъектов возведут в столице до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Более 70 предприятий получили льготные инвесткредиты при поддержке города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза, рассказала заммэра Наталья Сергунина.