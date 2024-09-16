Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 40 соцобъектов возведут в столице до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 70 предприятий получили льготные инвесткредиты при поддержке города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза, рассказала заммэра Наталья Сергунина.