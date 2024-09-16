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Новости

Новости

16 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Новости часа: Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: в районах новостроек будут созданы новые объекты зимнего отдыха

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

Более тысячи гектаров городских улиц, дворов и набережных благоустроят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 40 соцобъектов возведут в столице до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 70 предприятий получили льготные инвесткредиты при поддержке города, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Годовой оборот креативных индустрий Москвы вырос в 1,5 раза, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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