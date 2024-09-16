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Новости

16 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: в районах новостроек будут созданы новые объекты зимнего отдыха

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

Собянин: на оранжерею усадьбы Покровское-Стрешнево вернули утраченный шпиль

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Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Собянин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 63 объекта для социальной инфраструктуры построили в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Программу поддержки рождаемости запустили в столице, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Шесть домов капитально отремонтируют в центре, на юго-западе и севере Москвы. Об этом сообщила Москомэкспертиза.

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