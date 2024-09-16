Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 63 объекта для социальной инфраструктуры построили в Москве с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Программу поддержки рождаемости запустили в столице, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Шесть домов капитально отремонтируют в центре, на юго-западе и севере Москвы. Об этом сообщила Москомэкспертиза.